Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de cet ancien joueur du PSG est tout tracé !

Publié le 4 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid ait été une potentielle option pour Serge Aurier, l’ex-défenseur du PSG devrait retrouver son ancien coach à Paris en la personne d’Unai Emery à Villarreal.

Alors que son contrat à Tottenham n’était pas arrivé à expiration, Serge Aurier a vu son engagement envers les Spurs être résilié à l’issue du mercato estival. Depuis le 31 août, l’ex-latéral droit du PSG est donc libre de tout contrat et se trouve dans la possibilité de s’engager avec le club de son choix. Une folle rumeur a envoyé l’international ivoirien du côté du Real Madrid. Néanmoins, l’équipe entraînée par un autre ancien du PSG en la personne de Carlo Ancelotti ne devrait pas témoigner de la venue d’Aurier.

Cap sur le Villarreal d’Emery pour Aurier ?