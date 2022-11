Mercato - Real Madrid : Critiqué, Hazard se lâche sur son avenir

Axel Cornic

A la veille du début de la Coupe du monde au Qatar, Eden Hazard a livré un long entretien à L’Equipe. Il y revient notamment sur le calvaire vécu au Real Madrid, qu’il a rejoint en 2019 et où il n’a jamais réussi à s'imposer... mais qu’il ne souhaite pas quitter.

Il devait faire oublier Cristiano Ronaldo aux supporters du Real Madrid, mais pour le moment Eden Hazard est surtout un gros flop. Gené par les blessures, souvent jugé hors de forme, le Belge n’a jamais retrouvé le niveau qu’il affichait à Chelsea et en Espagne on s’interroge de plus en plus sur les 115M€ dépensés par le club madrilène en juillet 2019.

« Je ne vais pas être prêté en cours de saison »

Certains le voient donc partir du Real Madrid au mois de janvier, mais l’international belge ne semble pas avoir cet avis. « J'aime ce club et cet environnement » a expliqué Hazard à L’Equipe . « Je ne vais pas être prêté en cours de saison. Je veux de la stabilité (son épouse a accouché d'un 5e garçon il y a quelques mois) ».

« En fin de saison, ce sera différent »

S’il ferme la porte pour janvier, Hazard renvoie toutes les discussions au sujet de son avenir à l’été 2023. « En fin de saison, ce sera différent » a poursuivit le Belge qui débutera la Coupe du monde le 23 novembre prochain avec sa sélection, face au Canada. « On peut repartir sur autre chose. Là, je sens qu'il ne me manque pas beaucoup de choses ».

« Si on me donne un peu et que j'arrive à faire vingt bonnes minutes, je peux apporter »