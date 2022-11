Mercato : Le RC Lens peut trembler, de gros transferts se préparent

Arthur Montagne

De nouveau auteur d'une excellente saison, le RC Lens est scruté de près par de nombreux clubs. Et pour cause, plusieurs lensois brillent ces derniers mois et ne laissent pas insensibles sur le mercato. Par conséquent, la réussite des Sang-et-Or pourrait bien avoir des conséquences puisque des joueurs suscitent déjà de nombreuses convoitises.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le RC Lens s'est attaché les services de Julien Le Cardinal qui débarque pour un peu moins de 3M€ en provenance du Paris FC. Il arrive notamment pour compenser la grave blessure de Jimmy Cabot. Néanmoins, les Sang-et-Or vont également devoir anticiper des départs. Et pour cause, le club artésien, solide dauphin du PSG en Ligue 1, continue sa montée en puissance depuis sa remontée dans l'élite, notamment grâce à un recrutement quasiment parfait ces derniers mois. Et cela ne passe pas inaperçu sur le marché.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens sur la piste de Julien Le Cardinal (Paris FC)▶️ 25 ans▶️ Défenseur droit, formé axial▶️ Acheté 400 K€ cet été, contrat juin 2025▶️ Coche toutes les cases recherchées par Franck Haisehttps://t.co/lBnPSmD6hw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 11, 2022

Fofana et Danso, les deux grosses valeurs marchandes

Parmi les joueurs les plus convoités au sein de l'effectif de Franck Haise, impossible de ne pas citer Seko Fofana. Recruté pour un peu moins de 10M€ durant l'été 2020 en provenance de l'Udinese, l'international ivoirien brille une nouvelle fois cette saison. L'été dernier, il avait finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025 alors que le PSG ou encore l'OM avaient tenté de le recruter. Et nul doute qu'il sera encore très convoité dans un futur proche. Autre cadre du RC Lens qui commence à se faire remarquer, Kevin Danso. Considéré par Franck Haise comme « l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe », l'international autrichien avait été recruté pour seulement 5M€ en provenance d'Augsbourg en 2021, et il serait déjà sollicité sur le mercato.

Samba et Samed suivis par Leicester