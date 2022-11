Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le prochain gros transfert du RC Lens est connu

Publié le 2 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Encore auteur d'une très belle saison en Ligue 1, le RC Lens pourrait être attaqué lors du prochain marché des transferts. Et pour cause, plusieurs joueurs flambent dans le nord de la France et Seko Fofana n'est pas le seul à pouvoir rapporter gros. En effet, Kevin Danso pourrait bien être concerné par un gros transfert.

Pour sa troisième saison de suite après son retour en Ligue 1, le RC Lens impressionne. Deux fois septièmes, les Sang-et-Or peuvent viser bien plus haut cette saison. Deuxièmes de Ligue 1, les Lensois sont clairement en course pour une qualification européenne. Des prestations qui risquent de susciter l'intérêt de grands clubs pour certains joueurs de Franck Haise. Et si Seko Fofana est celui qui fait le plus parler, il n'est pas le seul à impressionner.

«Kevin est aujourd’hui un des meilleurs défenseurs d’Europe»

En effet, Kevin Danso brille dans l'arrière-garde du RC Lens comme le soulignait récemment Franck Haise : « C’est un très gros travailleur, un des rares joueurs qui me sollicitent pour de la vidéo avec des images que lui-même a sélectionnées. Pour moi, Kevin est aujourd’hui un des meilleurs défenseurs d’Europe . »

Danso pourrait rapporter gros

Et par conséquent, Kevin Danso sera sollicité. Recruté pour seulement 5M€ en provenance d'Augsbourg en 2021, l'international autrichien en vaut largement plus du double aujourd'hui alors que son contrat court jusqu'en 2026. Et il pourrait bien être l'un des agitateurs du prochain mercato estival au RC Lens.