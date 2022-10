Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens prépare du lourd pour cet hiver

Publié le 31 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Auteur d'un excellent début de saison, le RC Lens espère bien poursuivre sur sa lancée après la Coupe du monde et ainsi aller décrocher une qualification européenne. Dans cette optique, les Sang-et-Or pourraient bien s'activer dès le mercato d'hiver comme l'explique Franck Haise.

Auteur d'un début de saison impressionnant, le RC Lens pourrait tenter de profiter du mercato d'hiver pour se renforcer et ainsi poursuivre sur lancée après la Coupe du monde et obtenir une qualification européenne. C'est ainsi que Franck Haise ouvre la porte à l'arrivée d'un attaquant afin de compenser la blessure d'Adam Buska.

«Je sais qu’on peut encore améliorer l’effectif»

« On a 6 attaquants confirmés et on sait que Seko peut commencer ou finir un peu plus haut. Adam (Buksa) est de nouveau blessé on va voir ce qu’il en est précisément. Je sais qu’on peut encore améliorer l’effectif mais on va avoir un peu de temps pour y travailler », confie l'entraîneur du RC Lens après la victoire contre Toulouse (3-0).

«Je ne vais pas me plaindre du nombre de joueurs que j’ai»