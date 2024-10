Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre à 30M€ pour une star ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a réalisé le plus gros coup du mercato estival 2024 en signant Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a notamment rejoint Jude Bellingham, recruté pour environ 100M€ en 2023. Mais le club madrilène pourrait être amené à verser plus d’argent au Borussia Dortmund pour le transfert de la star anglaise.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. En fin de contrat chez les Rouge-et-Bleu, le natif de Bondy a signé libre au Real Madrid cet été. Le champion du monde 2018 a notamment rejoint Jude Bellingham, recruté pour environ 103M€ en 2023. Les Merengue ont sorti le chéquier pour mettre la main sur le phénomène anglais qui évoluait au Borussia Dortmund.

Le Real Madrid va payer plus cher pour Bellingham ?

Et comme le rapporte AS, le Real Madrid pourrait être amené à payer 30M€ supplémentaires au club allemand pour Jude Bellingham. Il s’agirait de bonus inclus dans la transaction, qui seraient plutôt facilement atteignables. La Casa Blanca serait encore en train de payer le transfert du milieu de terrain de 21 ans, et pourrait verser encore plus d’argent.

Bellingham brille moins cette saison

De son côté, Jude Bellingham vit une deuxième saison plus délicate que la première au Real Madrid. L’international anglais n’a toujours pas ouvert son compteur but cette année, alors qu’il en était déjà à 10 réalisations à la même période en 2023-2024. Carlo Ancelotti va vite devoir trouver une solution pour mettre fin au malaise de son crack. À suivre...