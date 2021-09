Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme mise au point sur l'été agité de ce cadre !

Publié le 24 septembre 2021 à 1h30 par D.M.

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno s'est prononcé sur le cas Marco Asensio, auteur d'un triplé face à Majorque.

Titularisé par Carlo Ancelotti ce mercredi, Marco Asensio a marqué les esprits en inscrivant un triplé face à Majorque (victoire 6-1). Pourtant, l’ailier avait été mis de côté par son entraîneur depuis le début de la saison. Une décision qui avait entraîné la colère du joueur. Et pour cause, l'international espagnol avait refusé plusieurs propositions cet été pour rester au sein de l'équipe merengue selon Mundo Deportivo. Toutefois, l’un des dirigeants du Real Madrid a annoncé qu’il n’a jamais été question d’un départ d’Asensio.

« Nous lui faisons entièrement confiance »