Mercato - Barcelone : Après Sterling, Laporta active une nouvelle piste en Angleterre !

Publié le 24 septembre 2021 à 0h30 par D.M.

Le FC Barcelone aurait envoyé des scouts en Angleterre pour observer les prestations de Carl Rushworth, âgé seulement de 20 ans et qui appartient à Brighton.

Au FC Barcelone, la hiérarchie au poste de gardien de but est clairement établie. Arrivé en 2014 en Catalogne, Marc-André ter Stegen est solidement installé dans les buts blaugrana . Derrière, Neto et Inaki Pena se partagent les miettes. Mais âgé de 32 ans, la doublure de Ter Stegen pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains mois. Neto figurerait dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League à l’instar d’Arsenal ou encore d’Everton. Et pour le remplacer, Joan Laporta penserait à un jeune gardien anglais.

Le Barça sur un jeune gardien anglais