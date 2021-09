Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bataille attend Laporta !

Publié le 23 septembre 2021 à 22h30 par A.C.

Joan Laporta souhaiterait attirer Alexandre Lacazette au FC Barcelone cet hiver... mais il n’est pas le seul.

Le FC Barcelone devra se montrer très intelligent lors des prochaines sessions de transferts. Les caisses du club sont exsangues et les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann n’ont pas soigné toutes les blessures. Ainsi, Joan Laporta devrait poursuivre sur la tactique mise en place cet été et aller surtout chercher des joueurs en fin de contrat, comme avec Memphis Depay ou Sergio Agüero. Ainsi, le président du Barça aurait coché le nom d’Alexandre Lacazette, dont le contrat avec Arsenal se termine en juin prochain.

La Juventus surveille Lacazette