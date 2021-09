Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’Atletico fonce sur Lacazette (Arsenal)

Publié le 22 septembre 2021 à 7h20 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec Arsenal, Alexandre Lacazette ne devrait pas prolonger avec les Gunners. Et l’Atletico de Madrid, qui le suit depuis longtemps, aimerait le récupérer.

A Arsenal depuis 2017, Alexandre Lacazette semble se diriger vers une fin d’aventure du côté des Gunners. Les discussions pour une prolongation de contrat n’avancent pas dans le bon sens et les chances de voir le Français quitter Londres dans les prochains mois sont grandes. Et pour la suite de sa carrière, il y a un club qui lui tourne autour depuis un long moment : l’Atletico de Madrid…

L’Atletico est toujours là

Porté par Diego Simeone, l’Atletico de Madrid est toujours intéressé et positionné sur Alexandre Lacazette. Les Colchoneros font naturellement partie des favoris pour récupérer l’ancien lyonnais. Le contact avec ses représentants n’a jamais été rompu. Et d’après nos sources, l’Atletico a déjà validé l’ouverture d’un chantier pour la venue d’un nouveau numéro 9 l’été prochain. Libre de tout contrat, Alexandre Lacazette est naturellement sur la short-list et un dossier prioritaire pour le champion d’Espagne en titre.