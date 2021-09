Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : L'avenir de Lacazette déjà scellé ?

Publié le 17 septembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Arsenal, Alexandre Lacazette n'aurait toujours reçu aucune nouvelle de la part de ses dirigeants et pourrait bien quitter la Premier League à l'issue de la saison.