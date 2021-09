Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Wenger pour remplacer Koeman ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2021 à 20h10 par T.M.

Compte tenu de la situation de Ronald Koeman au FC Barcelone, de nombreux noms sont évoqués pour venir le remplacer. Quid d’Arsène Wenger ?

D’ici peu, le FC Barcelone pourrait bien avoir un nouvel entraîneur. Si Ronald Koeman sera sur le banc du club catalan ce jeudi soir contre Cadix, rien ne dit qu’il sera toujours là dans les jours ou semaines à venir. En effet, le Néerlandais est sur un siège éjectable et sa tête ne tiendrait qu’à un fil. De plus, en coulisse, Joan Laporta aurait visiblement déjà entamé la quête d’un nouvel entraîneur. Le successeur de Koeman est donc recherché et les noms de Xavi ou encore Roberto Martinez reviennent avec insistance.

Wenger au Barça ?