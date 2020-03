Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça chaufferait sérieusement pour Zidane en interne…

Publié le 3 mars 2020 à 23h00 par Th.B.

Certes, le Real Madrid a surclassé le FC Barcelone à domicile dimanche soir, mais l’avenir de Zinedine serait toujours en pointillés à la Casa Blanca…

Alors qu’il est retourné au Real Madrid en mars 2019 après les échecs de Julen Lopetegui et de Santiago Solari, Zinedine Zidane ne ferait plus l’unanimité en interne. Et les récents résultats de la Casa Blanca en attestent. Le club madrilène est déjà éliminé de la Coupe du roi et se retrouve dos au mur en Ligue des champions puisque Manchester City est venu s’imposer sur la pelouse du Santiago Bernabeu mercredi dernier dans le cadre du 1/8ème de finale aller de C1. Le succès du Real Madrid dimanche face au FC Barcelone (2-0) n’aurait pas vraiment changé la situation du technicien français sur le banc du Real Madrid.

Les cadres du vestiaire taperaient du poing sur la table…