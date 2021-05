Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une réunion à prévoir pour l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 24 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

L'avenir de Gareth Bale fait beaucoup parler dans les médias en ce moment mais rien ne semble encore décidé à priori et tout devrait se dessiner d'ici quelques semaines...

Auteur d'une fin de saison intéressante avec Tottenham, Gareth Bale devrait retourner au Real Madrid d'ici quelques jours comme son contrat l'indique puisque le gallois n'était prêté qu'une année sans option d'achat pour les Spurs . Mais le joueur de 31 ans ne semble pas enclin à retourner à Madrid et les merengue non plus ne semblent pas prêts à le voir revenir.

Réunion avec son agent prochainement

Et d'après les informations de Fabrizio Romano, Gareth Bale devrait rencontrer son agent Jonathan Barnett dans les prochaines semaines pour décider de son avenir. La décision finale devrait être prise une fois que la situation des coachs du Real Madrid et de Tottenham seront clarifiées. En attendant, les dirigeants madrilènes souhaiteraient toujours se séparer de plusieurs joueurs cet été et le gallois pourrait bien en faire partie.