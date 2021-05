Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle précision importante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 24 mai 2021 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane devrait officiellement quitter le Real Madrid dans les prochains jours. Le coach français n'aurait pas du tout apprécié les attaques de certains de ses dirigeants. Par ailleurs, il aurait très mal pris le fait d'avoir été sur la sellette à trois reprises cette saison. Malgré tout, la séparation entre Zinedine Zidane et le Real Madrid devrait se faire sans animosité.

En grande difficulté au Real Madrid cette saison, Zinedine Zidane a su se sortir des pires situations. Dos au mur à trois reprises, le coach français aurait pu être évincé en cours de saison, mais il a finalement sauvé sa peau. Toutefois, Zinedine Zidane devrait tout de même faire ses valises dans les prochains jours. Selon les informations de L'Equipe , le Ballon d'Or 98 ne voudrait pas poursuivre son aventure au Real Madrid, tandis que les dirigeants de la Maison-Blanche ne compteraient pas le retenir. Ainsi, le départ de Zinedine Zidane devrait être annoncé officiellement dans les prochains jours.

Un divorce « sans drame ni fracas » entre Zidane et le Real Madrid ?