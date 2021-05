Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Pirlo met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 23h40 par La rédaction

Alors que le Juventus s'est qualifiée pour la Ligue des Champions de manière difficile cette saison, Andrea Pirlo a clarifié sa situation après le denier match de championnat ce dimanche.