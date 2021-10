Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un tarif XXL est fixé pour cet ancien du PSG !

Publié le 6 octobre 2021 à 22h00 par La rédaction

A la recherche de renforts offensifs, le Real Madrid aurait coché le nom de Christopher Nkunku. Mais le club espagnol devra mettre la main à la poche s'il veut s'offrir le joueur français.

La colonie française pourrait continuer de s’agrandir lors du prochain mercato estival. En effet, le Real Madrid envisage de recruter Kylian Mbappé, mais aussi Christopher Nkunku. Selon les informations de Foot Mercato , le joueur du RB Leipzig aurait tapé dans l’œil des dirigeants merengue , mais aussi de Chelsea. Auteur de quatre buts en Bundesliga cette saison, Nkunku ne manque pas de prétendants. Mais encore faut-il que ces équipes répondent aux exigences du RB Leipzig.

Nkunku valorisé à plus de 60M€