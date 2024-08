Mercato - RC Lens : Une grosse opération se prépare en Ligue 1

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu défensif du RC Lens depuis 2022, Salis Abdul Samed est visé par un départ cet été. Le joueur de 24 ans était pisté par Saint-Etienne récemment mais c'est un autre club de Ligue 1 qui pourrait rafler la mise. En effet, l'international ghanéen est clairement dans le viseur du Stade Brestois, qui va passer à l'attaque d'ici la fin du mercato.

Auteur d'une saison 2023-2024 exceptionnelle, le Stade Brestois doit démarrer ce nouvel exercice avec de grandes ambitions. Le club va jouer la Ligue des champions et les débuts en Ligue 1 ont été très compliqués. Alors que l'on pensait que la piste de Salis Abdul Samed allait être abandonnée, les Bretons reviennent à la charge et seraient en bonne position pour conclure. Le RC Lens pourrait finir par conclure un long dossier.

Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert très attendu en Ligue 1 ? https://t.co/wfNZNR8mzo pic.twitter.com/PxRsByzw24 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Brest accélère la cadence

Pas dans les plans de jeu du nouvel entraîneur Will Still, Salis Abdul Samed pourrait réussir à trouver une porte de sortie à quatre jours de la fin du mercato estival. Le milieu défensif est courtisé par le Stade Brestois puisque Foot Mercato révèle que le club est de retour sur cette piste. Mieux encore, le club breton serait en meilleure position que ses homologues stéphanois.

Une situation retournée

Visé par l'ASSE qui souhaite à renforcer son effectif, Salis Abdul Samed ne figurait plus dans les premiers plans de Brest il y a encore quelques jours. La situation a désormais changé pour ce joueur estimé à 8M€ sur le site Transfermarkt et encore sous contrat chez les Sang et Or jusqu'en 2028.