Mercato - RC Lens : Un transfert est bouclé !

Arnaud De Kanel

Alors que l'inquiétude planait au dessus du RC Lens quant à la situation financière du club artésien, Pierre Dréossi s'est montré rassurant. Les Sang et Or ne sont visiblement plus dans la nécessité de vendre mais ils comptent tout de même dégraisser. Un départ est d'ailleurs en passe d'être bouclé.

Le RC Lens avait inquiété ses supporters avant le début de mercato en tirant un bilan alarmant sur la situation financière économique du club. Mais visiblement, tout s'est arrangé si l'on en croit Pierre Dréossi. « On a l’intention de trouver un équilibre économique différent des dernières saisons. Néanmoins sur le recrutement, sur les objectifs et les ambitions on est ambitieux », a déclaré Dréossi. Le RC Lens est sur le point de boucler un transfert pour trouver ce fameux équilibre économique.

Le Cardinal va rester à Brest

D'après les informations de L'Equipe , Julian Le Cardinal est sur le point se s'engager définitivement avec le Stade Brestois. Le RC Lens et les Pirates ont trouvé un accord à hauteur de 1,7M€.

Derniers détails à négocier