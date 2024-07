Mercato - Real Madrid : Deux nouvelles signatures sont imminentes !

La rédaction

Le Real Madrid poursuit son mercato. Si les Merengue ont déjà pu officialiser l’arrivée de Kylian Mbappé et sont sur les traces de Leny Yoro et Alphonso Davies, la Maison Blanche doit également gérer plusieurs dossiers en interne. Désormais en fin de contrat, deux tauliers de l’équipe de Carlo Ancelotti, Luka Modric et Lucas Vazquez, s'apprêtent à prolonger avec les Champions d’Europe.

Le mois de juin n’aura pas été de tout repos pour le Real Madrid. Après avoir soulevé la 15ème Ligue des Champions de leur histoire, les Merengue ont, dans la foulée, annoncé l’arrivée de Kylian Mbappé. Si les pensionnaires de Santiago Bernabéu sont déclarés courtisants de Leny Yoro et Alphonso Davies, les dirigeants madrilènes doivent également gérer deux dossiers chauds : ceux de Luka Modric et Lucas Vazquez, qui ont vu leur contrat expirer ce dimanche 30 juin.

Vers une prolongation pour Modric et Vazquez

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait bouclé les prolongations de ses deux anciens : Luka Modric et Lucas Vazquez. Le journaliste italien précise même que les Merengue devraient prochainement publier un communiqué pour annoncer la nouvelle.

Deux dossiers importants pour Ancelotti

Si Luka Modric a bénéficié de moins de temps de jeu cette saison et que Lucas Vazquez démarre sur le banc de touche lors de la plupart des rencontres, le Croate et l’Espagnol sont des éléments essentiels pour Carlo Ancelotti. Présents depuis près de dix ans, les deux joueurs permettent encore de débloquer des situations lors de leurs entrées en jeu, et jouent probablement un rôle important dans la vie de groupe.