Le PSG a trouvé l'héritier de Kylian Mbappé en Italie. Sous contrat avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia est considéré comme le digne successeur de l'international français, parti au Real Madrid cet été. En Géorgie, l'attaquant est promis à un avenir radieux. Certains voient en lui un potentiel futur Ballon d'Or.

La piste prioritaire pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien coche toutes les cases et aurait déjà donné son accord au PSG selon les informations de la Gazzetta Dello Sport. Le principal obstacle réside dans le fait que le Napoli refuse de le libérer cet été, à moins d'une offre astronomique. Contacté par RMC , un journaliste géorgien a donné son avis sur Khvicha Kvaratskhelia, qui ne veut que le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com.

« Il a tout pour jouer dans une grande équipe »

« Cela dépend de l’entraîneur, d’un accord entre les deux clubs, du joueur, de sa famille…. Je ne sais pas s’il serait heureux au PSG, je n’ai pas d’information mais pourquoi pas? Kvara est le genre de joueur qui veut jouer dans n’importe quelle grande équipe. Pourquoi pas le Real Madrid, Barcelone ou le PSG? Et pourquoi pas rester à Naples? C’est possible. On verra. Selon moi, il a tout pour jouer dans une grande équipe » a confié Amiran Shaishmelashvili.

Un avenir radieux pour l'international géorgien