Mercato - RC Lens : Un échec à 38M€ est annoncé !

Toujours dans la course pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, le RC Lens a connu quelques mésaventures sur le mercato cet été. En effet, le club n'a pas rempli tous ses objectifs, la faute à deux projets en particulier qui n'ont pas su trouver une issue positive. Et on parle de 38M€ !

Le RC Lens a de grandes ambitions pour le mercato hivernal qui approche à grands pas et il faut s'attendre à du mouvement dans le sens des départs surtout pour le club. Cet été, le club n'a pas réussi à gonfler ses caisses suffisamment à la suite des transferts avortés de Kevin Danso et Neil El Aynaoui.

Le RC Lens a perdu 38M€

Comme le rapporte L'Equipe, le RC Lens avait prévu d'engranger encore un peu plus d'argent cet été. Grâce à la valeur de Kevin Danso et de Neil El Aynaoui, le club aurait pu décrocher une grosse somme à hauteur de 38M€ en les vendant respectivement à l'AS Rome et l'AS Monaco, sans compter les bonus.

Le RC Lens prêt à s'activer en janvier

Le quotidien sportif révèle que le RC Lens a de quoi faire au niveau de la trésorerie jusqu'à la fin de la saison mais le prochain mercato hivernal sera l'occasion pour le club de rétablir un certain équilibre. Plusieurs joueurs devraient être concernés par un départ.