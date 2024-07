Mercato - RC Lens : Un deal à 25M€ bouclé avec l’OM ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau gardien en cette période de mercato estival. Pau Lopez étant de plus en plus proche d’un départ pour Côme, en Serie A, la direction olympienne est en quête de son successeur. Il pourrait alors s’agir de Brice Samba, dont le RC Lens aurait fixé le prix à 25M€.

« Tout le monde connaît l’attachement que j’ai avec ce club que j’ai connu à l’âge de 18 ans . » Présent en conférence de presse mercredi dernier, Brice Samba a répondu aux questions sur son avenir et un potentiel retour à l’OM. L’international français (3 sélections) n’a pas exclu de revenir dans le club où il est passé entre 2013 et 2017, sans s’y imposer.

Samba pour remplacer Lopez à l’OM ?

Le timing semble le bon, puisque Pau Lopez, sous contrat jusqu'en juin 2026, est annoncé sur le départ de l’OM. Le portier espagnol devrait retourner en Serie A et s’engager avec le promu Côme. Marseille est donc à la recherche d’un nouveau gardien et étudierait la piste menant à Brice Samba.

Le RC Lens veut 25M€