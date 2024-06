Mercato - RC Lens : Immense bataille pour ce crack !

La rédaction

Le RC Lens s’apprête à vivre un été des plus importants. Avec un changement d’entraîneur, puisque Franck Haise a laissé sa place à Will Still, ainsi qu’une décevante septième place en Ligue 1, les Sang et Or devront profiter du mercato pour renforcer leur effectif. Au poste d’avant-centre, Couhaib Driouech serait dans le viseur du club nordiste, mais la concurrence s’annonce rude.

Avec le départ de Franck Haise et l’arrivée de Will Still, l’effectif du RC Lens risque de connaître un sacré lifting. Plusieurs noms sont régulièrement annoncés comme étant désirés par les Sang et Or , comme Raphaël Varane, Georges Mikautadze, et désormais Couhaib Driouech. Mais pour pouvoir s’offrir l’attaquant de l’Excelsior Rotterdam, il va falloir jouer des coudes.

Quatre clubs seraient sur les traces de Driouech

D’après les informations de Foot Mercato , quatre clubs se pencheraient sur le dossier Couhaib Driouech, en plus du RC Lens : le PSV Eindhoven, le Sporting Portugal, le FC Séville ainsi que Feyenoord. Une concurrence de taille, puisque tous les clubs cités, sauf le FC Séville, joueront la Ligue des Champions l’an prochain, ce qui n’est pas le cas des Sang et Or .

Un transfert à 4M€