Mercato - RC Lens : David Pereira da Costa a la cote !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les choses s’accélèrent autour du milieu de terrain du RC Lens, David Pereira da Costa. Après des intérêts prononcés en Major League Soccer, c’est au tour des clubs européens de s’intéresser de près au Lensois de 23 ans.

Après avoir explosé en 2022 sous la tunique du RC Lens, David Pereira da Costa arrive à un carrefour de sa carrière. Sous contrat avec le club artésien jusqu’en juin 2026, son avenir devient un sujet dans le Nord. Encore plus à l’approche d’un mercato hivernal qui pourrait être celui de son départ… Le milieu de terrain de 23 ans a la cote sur le marché et pourrait partir en janvier.

Un champion du monde en route vers le RC Lens ? Un retournement inattendu qui pourrait bouleverser le mercato ! ⚽️

➡️ https://t.co/uwAlzyPTjH pic.twitter.com/Xe4JH68ZfS — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Un intérêt en Turquie

Ces dernières heures, la presse turque évoque un intérêt prononcé du Besiktas. Une offre comprise entre 8 et 10 millions d’euros serait en réflexion pour tenter de signer David Pereira da Costa en janvier. Mais Besiktas est loin d’être le seul sur les rangs. Plusieurs clubs européens auraient également pris contact avec le RC Lens pour connaître la situation et les modalités du dossier Pereira da Costa. A l’écoute, les dirigeants lensois vont étudier le marché et pourraient considérer des offres approchant les 10 millions d’euros.