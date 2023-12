Mercato - RC Lens : C'est terminé pour ce transfert légendaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un doux rêve a caressé les supporters lensois ces dernières semaines. Celui d'un retour de l'enfant prodigue, Raphaël Varane, parti du nord de la France en 2011 pour participer au prestige du Real Madrid. Aujourd'hui en difficulté à Manchester United, le champion du monde 2018 avait annoncé qu'il pourrait terminer sa carrière dans son club formateur. Mais la réalité est plus brutale.

Raphaël Varane n'a que 30 ans, mais son corps est de plus en plus usé. Lancé avant sa majorité en Ligue 1, le défenseur est conscient que la fin approche. Alors en mars dernier, le champion du monde 2018 avait lâché quelques indices sur son dernier club.« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou à Lens . » avait-il confié à GQ . Et justement, les rumeurs sur un possible retour au RC Lens se sont intensifiées depuis que certains médias ont annoncé son départ probable de Manchester United en 2024.

Haise ouvre la porte à Varane

Alors rêve ou réalité ? En tout cas ce n'est pas Franck Haise, qui mettra un terme à l'agitation. Lors d'une récente conférence de presse, le coach du RC Lens avait ouvert la porte à Varane. « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c’est autre chose (Rires). Peut-être qu’il a envie de revenir, je ne sais pas (Rires). C’est un beau débat, mais ce n’est pas un débat actuel » avait confié le technicien.

« Varane à Lens c'est impossible »