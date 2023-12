Mercato - RC Lens : Un transfert à 10M€ préparé ?

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain, ce sera l'occasion pour les clubs français de se renforcer. C'est le cas du RC Lens qui pourrait être actif en ce début d'année 2024. Les cibles du RC Lens sont multiples puisque le club chercherait un milieu de terrain et un jeune box to box sur lequel les Sang et Or n'hésiteraient pas à mettre 10M€.

Deuxième l'an dernier, le RC Lens a connu un début de saison compliqué, marqué par la Ligue des Champions. Les Lensois ont bien réagi pour se retrouver septièmes de Ligue 1 à la trêve. Mais il existe toujours des carences dans l'effectif Sang et Or et le club artésien va être actif cet hiver, lors du mercato.

Un milieu de terrain est recherché

Durant le live Twitch de Foot Mercato , la question des transferts à venir du RC Lens a été abordée. Selon le média français, les dirigeants lensois auraient ciblé des manquements au milieu de terrain. Des discussions auraient déjà lieu avec un joueur, dont le nom n'a pas fuité.

Un crack à 10M€ ciblé par Lens ?