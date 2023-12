Mercato : Le RC Lens a une chance inespérée pour champion du monde

Hugo Chirossel

Formé au RC Lens, Raphaël Varane quitté les Sang et Or en 2011 pour prendre la direction du Real Madrid. Désormais à Manchester United, le défenseur central de 30 ans est poussé vers la sortie et n’entre plus dans les plans de son club. Ce qui pourrait donc ouvrir la porte à un retour à Lens.

Dans un entretien accordé à GQ en mars dernier, Raphaël Varane avait donné des pistes concernant la fin de sa carrière. Alors qu’il a jusqu’à maintenant joué pour trois clubs, l’ancien international français n’a pas l’intention d’en découvrir un quatrième. Il finira sa carrière soit à Manchester United, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025, au Real Madrid ou au RC Lens.

Haise ouvre la porte à un retour de Varane

Franck Haise a d'ailleurs récemment ouvert la porte à un retour de Raphaël Varane, qui a quitté le RC Lens en 2011 : « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c'est autre chose. J'ai lu que c'était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c'est compliqué pour le Bayern... Mais peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas. (Rires.) »

Manchester United veut se séparer de Varane