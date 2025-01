Mercato - RC Lens : 800 000€ pour oublier l'imbroglio !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un gardien après le départ de Brice Samba à Rennes, le RC Lens a jeté son dévolu sur Mathew Ryan. Un transfert qui semble en bonne voie puisque les Sang et Or seraient proches d’un accord avec l’AS Rome pour le gardien âgé de 32 ans. Une opération qui devrait se situer autour des 800 000€.

Après l’incroyable imbroglio du dossier Pau Lopez, le RC Lens est sur le point de recruter un nouveau gardien. Depuis le départ de Brice Samba au Stade Rennais, c’est Hervé Koffi, encore titulaire samedi contre le PSG (1-2), qui assume le rôle de numéro un, mais l’international burkinabé (60 sélections) devrait bientôt voir un concurrent arriver.

Lens veut Ryan pour remplacer Samba

En ce sens, le RC Lens est en discussion avec l’AS Rome afin de s’attacher les services de Mathew Ryan, comme indiqué par L'Équipe. Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AZ Alkmaar, le gardien âgé de 32 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 et est intéressé à l’idée de rejoindre les Sang et Or.

Un transfert estimé à 800 000€

Un dossier qui semble en bonne voie puisque selon Sky Italia, un accord serait proche d’être trouvé entre le RC Lens et l'AS Rome, autour d’un transfert d’environ 800 000€. La Louve aurait même déjà identifié son remplaçant et aurait l’intention de faire de Pierluigi Gollini (29 ans) la nouvelle doublure de Mile Svilar.