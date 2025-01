Mercato : Après Kvaratskhelia, le PSG va boucler un nouveau transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Recruté contre 70M€, le Géorgien sonne comme un très gros coup réalisé par le club de la capitale, qui cherche toujours à se séparer de certains de ses éléments indésirables. Outre Randal Kolo Muani, Paris espère rapidement trouver une porte de sortie à Milan Skriniar.

Priorité absolue de Luis Enrique afin de renforcer l’attaque du PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a finalement rejoint le club de la capitale cet hiver. Vendredi, le club parisien a officialisé l’arrivée du phénomène géorgien en provenance de Naples contre un transfert estimé à 70M€ hors bonus.

Le départ de Kolo Muani bloqué

Si Paris a frappé un gros coup dans le sens des arrivées, le PSG cherche toujours à se séparer de certains éléments n’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Si Randal Kolo Muani avait trouvé un accord avec la Juventus pour un prêt de six mois, l’opération est en stand-by alors que le PSG n’est plus autorisé à céder le moindre joueur en prêt.

Le PSG veut faire partir Skriniar

Mais l’attaquant de 26 ans n’est pas le seul concerné. En effet, le PSG aimerait trouver rapidement un point de chute à Milan Skriniar comme le rapporte l’Equipe ce dimanche. Le défenseur slovaque dispose de sérieux prétendants, mais à l’instar de Randal Kolo Muani, Paris ne peut pas le prêter actuellement. Des solutions vont devoir être trouvées rapidement...