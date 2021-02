Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid voudrait jouer un sale coup à Leonardo !

Publié le 19 février 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'un avenir des plus brillants lui est promis, Ryan Gravenberch aurait alarmé le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Egalement séduit par celui que l'on surnomme le « nouveau Pogba », le Real Madrid serait entré dans la course.

Très en vue du côté de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, celui que l'on surnomme le « nouveau Pogba » figurerait sur les tablettes du PSG, du FC Barcelone et de la Juventus. Alors qu'ils seraient en pole position sur ce dossier, les Bianconeri s'activeraient en coulisses et feraient en sorte de trouver un accord au plus vite avec l'Ajax selon les dernières indiscrétions de Tuttosport . Toutefois, La Vieille Dame pourrait avoir une très mauvaise surprise en ce qui concerne Ryan Gravenberch.

Zidane dans la danse pour Ryan Gravenberch ?