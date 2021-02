Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Lionel Messi préparait sa prolongation ?

Publié le 19 février 2021 à 21h30 par Th.B.

Alors que trois candidats sont à la lutte en marge des élections présidentielles du FC Barcelone qui se tiendront le 7 mars prochain, Lionel Messi aurait déjà son favori qui pourrait considérablement influencer son propre avenir au Barça.

Le FC Barcelone traverse une période mouvementée que ce soit sur le plan sportif, avec les défaites concédées en demi-finale aller de Coupe du roi face au FC Séville et en 1/8ème de finale de Ligue des champions lors de la réception du PSG, ou sur le plan administratif. En effet, le 7 mars prochain, les socios blaugrana éliront leur prochain président, plus de quatre mois et demi après la démission de Josep Maria Bartomeu. En pleine campagne électorale, les différents candidats vantent les mérites de leurs projets respectifs. C’est en effet le cas de Toni Freixa et de Victor Font qui font cependant figure d’outsiders. Ancien président du FC Barcelone, de 2003 à 2010, Joan Laporta semble être le favori aux élections et également celui de Lionel Messi.

Messi militerait pour Laporta, une prolongation en vue ?