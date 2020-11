Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane veut faire capoter un gros coup au PSG !

Publié le 21 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour l’été prochain, Sergio Ramos pourrait toutefois être prolongé par le Real Madrid, surtout que Zinedine Zidane affiche clairement son envie de le conserver.

Toujours en quête du successeur de Thiago Silva sur le marché des transferts, le PSG songerait désormais à Sergio Ramos, l’emblématique joueur du Real Madrid. En fin de contrat avec le club merengue en juin prochain, Ramos serait la nouvelle grande priorité de Leonardo qui voudrait attirer l’international pour 0€ à l’été 2021. Mais le Real Madrid n’entend pas laisser filer Ramos aussi facilement, et Zinedine Zidane mets d’ailleurs publiquement des bâtons dans les roues du PSG.

« J’espère que la situation sera rapidement résolue »