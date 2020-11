Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane monte au créneau pour l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 20 novembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que l'avenir de Sergio Ramos est plus qu'incertain, le Real Madrid préparerait ses arrières en cas de départ. Une issue que ne souhaite évidemment pas son entraîneur, Zinédine Zidane.

Les capitaines des géants espagnols sont au cœur d'énorme feuilleton de mercato. A l'image de son rival Lionel Messi, Sergio Ramos est en fin de contrat en juin prochain. Le défenseur espagnol serait en désaccord avec la direction du Real Madrid pour sa prolongation. L'objet des complications serait la durée du nouveau bail. Avec la possibilité d'un départ qui règne, de nombreux clubs se positionneraient pour le récupérer. Le PSG se montrerait très pressant, mais le FC Barcelone serait aussi dans la course.

« Nous voulons que notre capitaine soit toujours avec nous »