Mercato - PSG : Zidane dicterait le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 mai 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé est pressenti sur le départ du PSG pour rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid, l’entraîneur merengue pourrait quitter le club madrilène et cela serait susceptible d’avoir de grosses répercussions sur le transfert de Mbappé.

Kylian Mbappé devrait s’exprimer sur son avenir ce mardi soir au cours d’un entretien accordé à TF1 si l’on en croit les informations divulguées par L’Équipe. Ces dernières semaines, malgré les interventions médiatiques de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, nul ne sait clairement de quoi sera fait l’avenir de Mbappé, son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer pour une potentielle arrivée de Kylian Mbappé à l’intersaison. Néanmoins, tout pourrait être relancé en raison du potentiel départ de Zinedine Zidane.

Le départ de Zidane aurait des répercussions sur le dossier Mbappé !

Lui aussi lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait jouer un sale tour à Florentino Pérez et au club merengue dans la course à la signature de Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du PSG verrait le président du Real Madrid lui vendre le projet madrilène avec Zidane à la tête de l’effectif champion d’Espagne en titre. Le Real Madrid préparerait une offre, mais en cas de nouveau départ de Zinedine Zidane, tout pourrait tomber à l’eau alors que Kylian Mbappé attendrait de connaître les plans de Florentino Pérez si Zidane décidait de claquer la porte, avant de prendre la décision ou non de quitter le PSG.