Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons est très attendu !

Publié le 9 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Mauricio Pochettino a envoyé un message fort à Xavi Simons dont il attend beaucoup.

Après la victoire du PSG à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (3-0), Xavi Simons avait affiché sa joie après sa première titularisation à Paris : « Personnellement, je me suis senti bien, je suis très content, parce que c'est ma première titularisation, et j'ai joué tout le match. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau, et je vais continuer à travailler ». De nouveau titulaire contre Vannes (4-0) en 16e de finale de la Coupe de France, Xavi Simons sera de nouveau dans le groupe du PSG pour affronter l'OL dimanche. L'occasion pour Mauricio Pochettino d'envoyer un message à son jeune milieu de terrain.

«La maturité vient avec le temps»