PSG : Voilà les chiffres de l’opération Wijnaldum

Publié le 4 août 2022 à 12h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 4 août 2022 à 12h52

Comme prévu, Georginio Wijnaldum s’apprête à quitter le PSG pour débarquer en prêt du côté de l’AS Rome. Le dossier va être définitivement réglé dans la journée, et ce prêt sera assorti d’une option d’achat de 8M€ pour laquelle il faudra impérativement remplir deux conditions cette saison.

Ça bouge en fin dans le sens des départs au PSG ! Depuis les ventes actées de Marcin Bulka (OGC Nice) et Alphonse Areola (West Ham), Luis Campos et Antero Henrique n’ont pas réussi à vendre alors qu’ils ont pourtant dressé une longue liste d’éléments indésirables. Mais un dossier brûlant est sur le point d’être conclu pour le PSG.

Wijnaldum à Rome, c’est bouclé

En effet, l’ensemble de la presse française et italienne se montre unanime sur le fait que Georginio Wijnaldum va rejoindre l’AS Rome en prêt. L’EQUIPE dévoile en détail les chiffres de l’opération bouclée par le PSG avec le club transalpin : un prêt d'un an assorti d'une option d'achat de 8M€ qui s'activera à deux conditions. Dans un premier temps, il faudra que Wijnaldum dispute la moitié des rencontres du club italien cette saison, et il par ailleurs que ce dernier se qualifie pour la Ligue des champions 2023-2024.

Le PSG garde 40% du salaire

Si les deux conditions évoquées précédemment sont remplies, Georginio Wijnaldum sera alors lié à la Roma jusqu'en juin 2025, et le PSG gardera en attendant à sa charge 40 % du salaire de l’international néerlandais.