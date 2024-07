Mercato - PSG : Voilà enfin la prochaine star après Mbappé ?

Plus que jamais en quête d’une nouvelle star en attaque après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, la direction du PSG serait notamment attirée par le profil de Victor Osimhen. Et selon les dernières tendances, le buteur nigérian de Naples serait quant à lui déterminé à débarquer au Parc des Princes cet été. Reste à trouver un accord entre les deux clubs…

Kylian Mbappé ayant refusé de prolonger son contrat avec le PSG pour s’engager libre avec le Real Madrid cet été, le Qatar doit désormais se trouver une nouvelle tête de gondole pour son projet au sein du club de la capitale. De nombreuses pistes sont annoncées avec insistance en attaque dans le viseur du PSG (Kvaratskhelia, Sancho, Leão…), et c’est finalement un ancien buteur de Ligue 1 qui pourrait débarquer d’ici la fin du mercato.

🚨🔵 Napoli are not changing their plans on Romelu Lukaku, after three-year deal agreed they want to proceed as soon as possible.



Victor Osimhen still wants PSG, deal in stand-by as PSG won't pay the clause or include Kang-in Lee in the deal... but Osimhen keeps waiting. pic.twitter.com/3IOxVVWPdO