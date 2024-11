Mercato - PSG : Une «superstar» va éclipser Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet encore d’être animé au cours des prochains mois. Le club de la capitale est encore en quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, les dirigeants parisiens seraient intéressés par Erling Haaland, dont le transfert pourrait totalement éclipser celui de la star de 25 ans.

En 2017, le PSG a fait une véritable folie pour signer Kylian Mbappé. Le club de la capitale a lâché 180M€ pour s’attacher les services du phénomène français, faisant de lui le deuxième transfert le plus cher de l’histoire derrière Neymar (222M€). Sept ans plus tard, et après avoir établi de nombreux records, le natif de Bondy est parti libre pour le Real Madrid cet été.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG tient Haaland dans le viseur

Le PSG se chercherait donc un nouvel attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé. Et dans cette optique, la formation parisienne garderait un œil sur Erling Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2027 à Manchester City, l’international norvégien ne serait pas contre un nouveau défi loin de la Premier League. Le PSG pourrait donc avoir une chance dans ce dossier.

Le transfert de Mbappé bientôt éclipsé ?

Mais l’opération promet d’être onéreuse, puisque Erling Haaland est estimé à 200M€. Véritable « superstar » de Manchester City, le buteur de 24 ans éclipserait ainsi les 180M€ du transfert de Kylian Mbappé au PSG comme le rapporte Caught Offside. Il deviendrait par la même occasion le deuxième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à sortir un tel montant pour recruter Erling Haaland. À suivre...