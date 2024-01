Mercato - PSG : Une star rejoint Mbappé et jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après six ans passés au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait le choix de s'engager au PSG lors du dernier mercato estival et de rejoindre plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France comme Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani et bien sûr Kylian Mbappé. Ce jeudi, l'ailier est revenu sur sa signature au sein du club parisien.

Changement de cap au PSG. Après la phase bling-bling, la direction souhaite privilégier des joueurs de nationalité française. Les supporters ont eu un premier aperçu lors du dernier mercato estival, au cours duquel de nombreux internationaux tricolores ont rejoint les rangs du PSG.

Dembélé réalise un rêve de gosse

L'été dernier, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé ont agrandi le contingent français. Le dernier cité a quitté le FC Barcelone pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

« Jouer au PSG était un objectif »