Mercato - PSG : La terrible annonce de Luis Enrique sur ce transfert à 65M€

Chargé du recrutement parisien, Luis Campos avait posé son regard sur son pays natal lors du dernier mercato estival. Le Portugais avait noué des contacts avec le Benfica et conclu le transfert de Gonçalo Ramos pour 65M€. Un transfert qui est en train de virer au fiasco. Et pour cause, Luis Enrique ne cache pas ses doutes sur son niveau.

Il y a encore quelques mois, Luis Enrique laisser éclater sa joie lorsqu'il s'agissait de commenter l'arrivée de Gonçalo Ramos pour 65M€. « C’est une très bonne nouvelle qui me réjouit pour tout ce que signifie Gonçalo Ramos comme joueur. Si je pense à Ramos en tant que personne, je suis encore plus content » avait confié le coach du PSG en août dernier.

Luis Enrique a vite déchanté

Comme l'annonce L'Equipe ce jeudi, Luis Enrique misait gros sur l'ancien buteur de Benfica. Le technicien espagnol avait validé son profil, mais est tombé de haut dès le début de la saison; Très vite, Luis Enrique s'est rendu compte que Ramos ne correspondait pas au profil recherché.

La déception du coach parisien

En privé, Luis Enrique ne cachait pas déception. L'Espagnol estime que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n'ont pas les épaules pour se montrer décisif lors des grands matches. Signe de la défiance de Luis Enrique, les deux attaquants ont reculé dans la hiérarchie au profit de Kylian Mbappé.