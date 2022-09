Foot - Mercato - PSG

PSG : Une star du Barça affiche un souhait fort pour Kylian Mbappé

Publié le 22 septembre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sous contrat jusqu’en juin 2025 au PSG. Néanmoins, il se pourrait que certains clubs se manifestent dès la prochaine intersaison. Proche de Mbappé, Ousmane Dembélé a fait part de sa volonté de plus souvent jouer à ses côtés, lui qui évolue au FC Barcelone.

Lors des deux dernières sessions estivales des transferts, Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui. En effet, annoncé du côté du Real Madrid à chaque mercato en question Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 en mai dernier.

Mbappé de retour sur le marché ?

Cependant, comme L’Équipe l’a fait savoir dernièrement, l’ultime du contrat en question ne serait qu’optionnelle, permettant à certains clubs de d’ores et déjà approcher le PSG dès l’été prochain pour un transfert. Le Real Madrid pourrait-il finalement s’attacher ses services ou Mbappé rejoindra-t-il un autre cador européen ? Ousmane Dembélé ne l’a pas invité à choisir le FC Barcelone, mais a fait part d’un souhait précis.

Dembélé veut joueur plus souvent avec Mbappé