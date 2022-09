Foot - Mercato - PSG

PSG : Les trois scénarios possibles pour l’avenir de Kylian Mbappé

Publié le 22 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même s’il a prolongé son contrat cet été au PSG, Kylian Mbappé suscite déjà certaines interrogations quant à son avenir puisque son nouveau bail court en réalité jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. Et l’attaquant du PSG a déjà des prétendants sur le marché des transferts…

Au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre la saison passée, Kylian Mbappé a fini par snober le Real Madrid qui souhaitait le recruter libre pour prolonger son contrat avec le PSG. Le 21 mai dernier, la direction du club francilien officialisait une prolongation jusqu’en 2025 pour l’attaquant de l’équipe de France, mais en réalité, ce contrat serait moins long que prévu.

Mbappé libre l’année prochaine ?

En effet, L’EQUIPE a récemment lâché une petite bombe en indiquant qu’en réalité, le contrat de Kylian Mbappé courait jusqu’en 2024 avec le PSG avec une année supplémentaire en option, et seul l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait décider ou non d’activer cette option pour rester jusqu’en 2025. En clair, dès le mois de janvier 2024 dans un peu plus d’un an, Mbappé pourrait être de nouveau libre de négocier avec le club de son choix.

Le marché s’affole déjà pour Mbappé

Et il n’en fallait pas moins pour que les cadors européens reviennent à la charge pour Kylian Mbappé, puisque Marca a récemment annoncé que le Real Madrid envisagerait de retenter sa chance en 2024 avec le numéro 7 du PSG. Par ailleurs, le média espagnol a évoqué de vifs intérêts en Premier League avec Liverpool, Chelsea et Manchester United. Trois options vont donc s’offrir à Mbappé dans les mois à venir : une activation de son année en option au PSG, un départ pour le Real Madrid qui a toujours été la destination de ses rêves, ou bien un challenge en Premier League. Reste à savoir quelle sera l'option privilégiée par l'attaquant tricolore.