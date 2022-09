Foot - Mercato - PSG

PSG : Leonardo a essuyé un énorme échec avant de partir

Publié le 22 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Ancien directeur sportif du PSG jusqu’à la fin de la saison dernière, Leonardo souhaitait recruter Ousmane Dembélé, mais son successeur Luis Campos n’était pas sur la même longueur d’onde. De quoi faire capoter la venue libre de tout contrat du champion du monde qui a cependant révélé avoir eu la ferme intention de prolonger son contrat au FC Barcelone.

De juin 2019 à mai 2022, Leonardo a été une seconde fois le directeur sportif du PSG après avoir occupé ce poste au début du projet QSI dans les années 2010. Et avant d’être invité à aller voir ailleurs, le Brésilien aurait aimé boucler l’arrivée libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé.

Leonardo voulait Dembélé, pas Campos

Pour rappel, selon Foot Mercato, Moussa Sissoko serait parvenu à un accord verbal dès le mercato hivernal avec Leonardo pour que la venue d’Ousmane Dembélé se concrétise à la fin de la saison dernière. Néanmoins, il y a eu du changement à la tête de la section sportive du PSG avec le licenciement de Leonardo et la nomination de Luis Campos. Et le Portugais, contrairement à son prédécesseur, n’était pas emballé par ce dossier comme Le Parisien le révélait en mai dernier.

« J’étais obligé de rester »

Résultat, la porte du PSG s’est fermée pour Ousmane Dembélé qui, à en croire ses propos à RMC mercredi, ne voulait de toute façon ne pas faire faux bond à Xavi Hernandez. « Avec la confiance de Xavi, j’étais obligé de rester. Je suis bien dans le vestiaire avec ces jeunes, cette équipe. J’ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après ce sont des négociations. Moi je me disais pas que j’allais quitter le club ».

« Je réalise mon rêve et j’en suis bien content »

Rester au FC Barcelone cet été sous la houlette de son entraîneur Xavi lui permettait de toute manière de continuer à vivre son rêve qui était et reste d’évoluer au Barça en arborant la tunique blaugrana. « J’ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone, je me sens bien là-bas. J’ai toujours rêvé de jouer à Barcelone, je réalise mon rêve et j’en suis bien content ». a confié Dembélé lors de l’émission Rothen s’enflamme.