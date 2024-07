Mercato - PSG : Une star de l’Euro 2024 est réclamée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Nico Williams, auteur d'un Euro 2024 assez impressionnant avec la sélection espagnole. D'ailleurs, certains observateurs assidus tels que l'ancien Parisien Jérôme Rothen réclament son recrutement au PSG cet été.

Ce n'est plus un secret pour personne, le PSG a perdu Kylian Mbappé et se retrouve donc désormais en quête d'une nouvelle star en attaque. Le nom de Nico Williams (21 ans, Athletic Bilbao) est évoqué avec insistance pour le club de la capitale, d'autant que l'international espagnol est l'une des grosses sensations de l'Euro 2024. Et Williams est déjà attendu de pied ferme au PSG...

Rothen réclame Williams au PSG

En direct sur RMC Sport, Jérôme Rothen a évoqué le mercato du PSG en glissant justement comme conseil aux dirigeants de miser sur Nico Williams d'ici la fin de l'été : « Nico Williams, j’espère que le PSG s’est positionné dessus. J’adore ce joueur », indique Rothen. Et l'ex-international français n'est pas le seul à lorgner sur l'attaquant espagnol, engagé jusqu'en 2027 avec l'Athletic Bilbao.

« Il va falloir mettre l’argent sur la table »

Spécialiste du football espagnol et chroniqueur sur RMC Sport, le journaliste Frédéric Hermel ne tarit pas d'éloges au sujet de Williams, mais annonce d'emblée une mauvaise nouvelle au PSG sur le plan financier : « Nico Williams est à l’Athletic Bilbao qui est un club qui paie très bien et qui sait très bien retenir ses joueurs. Donc il va falloir mettre l’argent sur la table », indique Hermel dans l'After Foot. Le PSG est donc prévenu...