Mercato - PSG : Une star d'Ancelotti ne regrette pas Sergio Ramos !

Publié le 7 décembre 2021 à 3h30 par La rédaction

Interrogé sur le départ de Sergio Ramos, Casemiro rend hommage à David Alaba qui l'a remplacé dans l'effectif madrilène.

Cet été, le Real Madrid a vu filer Sergio Ramos et Raphaël Varane qui formaient une charnière centrale redoutable qui a notamment permis au club de remporter de nombreux titres. Malgré tout, Casemiro se montre très satisfait des actuels défenseurs du club merengue, à l'image de David Alaba, qui a remplacé numériquement Sergio Ramos, parti libre pour le PSG.

Casemiro satisfait de sa défense