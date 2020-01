Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi a bien été approchée par David Beckham !

Publié le 31 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 31 janvier 2020 à 8h47

En plus de ses négociations avancées avec l’Atlético de Madrid ces derniers jours, Edinson Cavani a été annoncé dans viseur de l’Inter Miami. Et la franchise de David Beckham confirme son intérêt pour le buteur du PSG…

Alors qu’il arrivera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Edinson Cavani (32 ans) devrait avoir l’embarras du choix au moment de choisir sa future destination. En plus des intérêts révélés de Chelsea et de l’Atlético de Madrid qui devraient tenter de recruter gratuitement Cavani lors du prochain mercato, un prétendant plus surprenant a confirmé son intérêt pour le buteur du PSG.

« Nous avons eu des conversations sur Cavani »