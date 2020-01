Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani-Neymar, même combat

Publié le 31 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

La décision est tombée à la veille de la clôture du mercato hivernal, Edinson Cavani restera au PSG. Une issue logique au vue du contexte. Analyse.

Comme on pouvait le supposer, Edinson Cavani va rester au Paris Saint-Germain jusqu'au terme de son contrat. Selon des informations sorties en France comme en Espagne, l'Atletico Madrid a renoncé au deal, du fait de son incapacité financière à s'aligner sur les tarifs du PSG, entre 20 et 30 millions d'euros.

Leonardo maintient son cap

Une fois de plus, il se confirme que Leonardo poursuit avec constance sa stratégie de fermeté sur le mercato, visant à faire respecter l'institution PSG. Après Neymar, où il avait déjà procédé de la sorte, le Brésilien a renouvelé cet axe stratégique, visant à ouvrir la porte au joueur, mais en fixant des conditions aussi réalistes que non négociables. A savoir au moins 220 millions d'euros pour Neymar, et autour de 25 millions pour Cavani. Barcelone n'avait pas été en mesure de les remplir l'été dernier, il en va de même avec l'Atletico Madrid cet hiver. A partir de là, le club espagnol pouvait multiplier les offres et Cavani répéter son envie de départ, le deal n'avait aucune chance de se faire si la proposition attendue par Leonardo n'était pas sur la table.