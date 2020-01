Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Giroud vers le PSG ou le Barça ? La réponse !

Publié le 31 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de l’Inter Milan ou encore du PSG cet hiver, Olivier Giroud devrait finalement être retenu par Chelsea.

C’est un fait, Olivier Giroud a fait l’objet de nombreuses spéculations cet hiver, d’autant qu’il n’a plus que six mois de contrat avec Chelsea : l’Inter Milan semble être la piste la plus chaude pour le buteur de l’équipe de France, mais le PSG ainsi que le FC Barcelone auraient également des vues sur Giroud. Toutefois, ce dossier pourrait finalement connaître un dénouement pour le moins inattendu…

Chelsea veut garder Giroud

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, Chelsea ne souhaite plus se séparer d’Olivier Giroud étant donné que le club londonien n’est pas parvenu à lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts cet hiver. Les courtisans de Giroud comme le FC Barcelone et le PSG peuvent donc tirer un trait sur ce profil.