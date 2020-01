Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L’Inter s’attaque à Slimani !

Publié le 30 janvier 2020 à 17h13 par T.M. mis à jour le 30 janvier 2020 à 17h46

D’ici la fin du mercato hivernal, Islam Slimani pourrait bien quitter l’AS Monaco. Et c’est l’Inter Milan qui pourrait accueillir l’Algérien.

N’ayant plus énormément de temps de jeu avec Robert Moreno, Islam Slimani pourrait rompre son prêt à l’AS Monaco. L’Algérien, qui appartient à Leicester, est très courtisé et pourrait finalement terminer la saison du côté de l’Italie. Comme révélé le 24 janvier par le10sport.com, Manchester United, Tottenham et l'Inter Milan sont sur lui. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan aurait décidé de s’attaquer à ce dossier Slimani avant la clôture du mercato hivernal. Alors qu’Olivier Giroud ne devrait finalement pas rejoindre la Lombardie, c’est donc Slimani qui pourrait venir étoffer l’effectif d’Antonio Conte.